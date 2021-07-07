香港資深演員夏玉麟在許多港劇擔任綠葉角色，曾演出《天龍八部》、《法證先鋒II》、《烈火雄心3》等作品，2018年不幸確診肺癌第四期，今（7日）傳出離世噩耗，享壽68歲。

夏玉麟2017年演出港劇《愛·回家之開心速遞》時，結識了小33歲女演員劉思希，劉思希7日在IG發文哀悼，「夏玉麟先生已於今早8時50分安詳離世，衷心感謝所有熱心朋友在他患病期間一直給予他的關懷及幫助，他在最後的日子中，在溫暖和愛中離世，祝願大家保重，特此公佈。」

劉思希接受港媒《東網》採訪，表示夏玉麟兩個星期前情況較嚴重，病情一直反反覆覆沒好轉，最後幾天更陷入昏迷狀態，「但可能對他是一種解脫」，透露夏玉麟後期已經發生癌症骨轉移，每次發作都會很痛，昏迷或許能幫他減輕一些疼痛，而夏玉麟的後事將由其堂弟安排。

夏玉麟2018年發現罹癌第四期時，癌細胞已經擴散，需用標靶藥物治療，卻因為醫藥費龐大，得靠救助金過活，還導致他被親友離棄，而在夏玉麟病情惡化時，劉思希曾透露他已經無法自理生活，甚至替他籌措醫藥費，可惜夏玉麟最終仍不敵病魔。