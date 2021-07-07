美國今（7日）將公布5月JOLTs 職缺報告，市場靜候美國聯準會（Fed）6月利率會議紀要，關注對於縮減購債，Fed是否有新的線索指引，美股早盤四大指數漲跌互見，道瓊工業指數小漲27點開出，美國10年期公債殖利率下降，推升科技股買氣，那斯達克指數早盤一度小漲約0.3%，再登新高。

截至台北時間晚上21點55分，道瓊工業指數上漲11.25點或0.03%，暫報34588.62點；那斯達克指數上漲51.46點或0.35%，暫報14715.10點；S&P500指數上漲7.39點或0.17%，暫報4350.93點；費城半導體指數下跌3.03點或0.09%，暫報3304.89點。

5大科技巨頭早盤齊揚，電動車大廠特斯拉下跌5.87美元或0.89%，暫報653.71美元；台積電ADR下跌0.2美元或0.17%，暫報119.85美元；聯電ADR上漲0.12美元或1.27%，暫報9.54美元。

Fed6月會議紀要擬於台北時間凌晨2時許公布，市場聚焦Fed是否釋出縮減購債或是升息的線索；Fed上月雖維持利率不變，以及1200億美元的購債規模，然暗示可能將提前升息的訊號，並表示已針對就縮減購債展開討論。

OPEC談判破局，引發油價上漲隱憂，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）指出，美國政府官員正促進OPEC的談判達成協議，以阻止原油價格飆升，但莎琪強調，美國的立場並不是OPEC談判中的某一方。