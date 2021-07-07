台北時間今天（7日）凌晨才完成溫布頓錦標賽混雙賽事的詹詠然，晚間於女雙賽事再登場，和妹妹詹皓晴攜手迎戰美國朵勒海（Caroline Dolehide）／澳洲桑德絲（Storm Sanders），首盤在4比1領先下被對手後來居上搶下，次盤一開始發球局又不保，最終雙詹5比7、2比6飲恨，無緣晉級。

詹詠然和詹皓晴是本屆溫布頓女雙第7種子，今天面對非種子美澳組合，第一盤開賽就在第2局破了對手首個發球局，迅速取得3比0領先好的開始，不過中後段雙詹兩度遭破發，對手連兩次各連下3局，反倒先搶下一盤；第二盤首局詹詠然／詹皓晴變發球局不保，在落後下努力追趕，可惜第7局再度遭破，經過81分鐘苦戰後飲恨出局。

儘管女雙無緣更上層樓，詹詠然還有和克羅埃西亞男將多迪格（Ivan Dodig）合作的混雙，「台克聯軍」居大會第6種子，首輪輪空，第二輪直落二過關，而詹詠然結束女雙賽事經過休息後，還要繼續在混雙16強戰出賽，比賽稍晚開打，對手是澳洲皮爾斯（John Peers）／中國大陸張帥。