桃園市中壢一間知名的湯包名店老闆2020年9月間被爆料對女員工性侵，檢方調查後判定，女方主動脫衣且過程中未抗拒，事後也未向其他人求助，另外陰部驗出的精液也非老闆的，桃園地檢署偵結予以不起訴。

檢方調查指出，女員工於2020年8月間前往湯包店總店上班，會前往總店與另一分店支援上班，但在9月間與老闆發生衝突後決意離職，同越14日間前往總店向王姓老闆討論薪水結餘事宜。

然而，女員工則在進入休息室時候自行脫去衣服，在與老闆發生關係時，也未表達不願意與拒絕，檢方指出，案發當時還有2名員工於隔壁房間，而房間隔音不佳，可以清楚聽到員工聊天的聲音，但女員工卻頭到尾未呼救，且在性行為結束後，女員工向老闆領薪水時，也未向其餘員工求救。

檢方檢視女員工所提交的驗傷單發現，身體外觀與陰部等私密處均無明顯外傷，陰部也無出現新舊傷勢，另外採集女員工的外陰部的精液檢體送交刑事局化驗，結果顯示非王姓男子，而是另外一名男性。

桃園地檢署偵結，雖王男並未否認有與女員工發生關係，但透過驗傷結果與刑事局化驗報告斷定後，予以王男不起訴處分。