大陸外交部7日舉行例行記者會。有記者提問，近期日本媒體披露日本新版安全戰略草案中有提到日本面臨「來自中國和俄羅斯的潛在威脅」的表述，還提到中俄正對日本軍事和高科技目標進行網絡攻擊，中方對此有何評論？

對此，大陸外交部發言人汪文斌稱，日方罔顧基本事實，惡意渲染鄰國威脅，這是日本謊言外交的又一體現。「我注意到日前有學者指出，同周邊所有鄰國關係都不好的國家，就是日本。日方應當深刻反思自己的所作所為，多做有利於增進與鄰國政治互信，有利於地區和平穩定的事，而不是動輒拿鄰國說事，服務自身不可告人的目的。」

汪文斌表示，至於網絡安全，世界上到底哪個國家最熱衷於搞網絡竊密，以及各種所謂的竊聽竊密，這對全世界來說都不是什麼秘密。日方在網絡安全上無端抹黑中國、俄羅斯，這完全是搞錯了對象。人們不禁要問，日方故意炮製這樣的謊言，是不是得到了誰的授意，試圖幫忙轉移焦點呢？