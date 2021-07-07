俄羅斯一架載有28位乘員的客機6日在遠東地區墜毀，據信無人生還。搜救小隊今日發現機上19人的遺骸；地區首長則向罹難者家屬承諾，會提供「所有必要協助」。

法新社報導，這架安托諾夫26型（Antonov-26）飛機原定從彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察斯基市（Petropavlovsk-Kamchatsky）飛往堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的巴拉拿鎮（Palana），途中與航管單位失聯並墜毀，搜救隊隨後發現墜機殘骸。

消息人士透露，據信這架客機是在準備降落時撞上峭壁。

俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry） 的地區分支機構透過聲明表示，「已尋獲19人遺骸」。

機上的28位乘員包含6名機組員與22名乘客，其中還有2名未成年人。

堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）表示，罹難者家屬將獲得350萬盧布（約新台幣132萬元）的慰問金。他在巴拉拿鎮會見家屬時也承諾，當局將「盡一切努力幫助他們」。