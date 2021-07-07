日本地下女子偶像團體「プランクスターズ（Planck Stars）」中的成員田中いろは，日前在社群網站宣布退團，而她的理由更是引發網友兩極評論，因為她在今年6月的聲明中直言，對團體的表演風格感到很髒很噁心，宅男粉絲也很噁心，精神已經到了極限，選擇暫時休息到今年8月。想不到田中いろは最終仍過不去心理關卡，在與經紀公司討論後，決定在9月19號演唱會後退團。

現年23歲的田中いろは是日本女子地下團體Planck Stars成員，擁有甜美外表與一雙水汪汪的大眼睛，吸引不少男粉絲追捧。然而她近日就在社群網站宣布將在今年9月退團，並向粉絲致歉，「很開心加入Planck Stars，和大家一起度過了一段時間，變成這樣的結果，對不起。雖然不能用言語好好表達，但是真的非常感謝，離退團最後一場演唱會還有一點時間，如果有時間、有興趣的話，最後請允許我向大家問好。」

其實田中いろは今年6月才因生理不適、精神已到了極限，宣布暫時停止活動直到今年的8月，而她的理由更是直白地嚇人，直言對於團體演出風格感到很髒很噁心，宅男粉絲也讓她感到噁心、心情不好，曾多次向成員表達想早點辭職的意願。

日本地下偶像團體Planck Stars一直以來以激烈重口味的演出風格，廣為當地粉絲所知，官方社群帳號上也時不時會放出現場演出照，基本上每場演出都會出現只穿一條內褲的宅男粉絲，最嗨的時候全場粉絲幾乎都是赤裸上半身一起隨著音樂擺動。

而官方也曾PO文透露，在演唱會後，地上滿是死掉的小魚、西瓜碎片、潤滑液、洗髮精等，令網友光看文字描述就感到渾身不舒服，更忍不住心疼現場的清潔工作人員。