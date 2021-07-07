泰國朱拉隆功大學研究科興疫苗和AZ疫苗混打的成效，初步研究顯示，混打者的免疫力比接種2劑科興的人高出8倍、比確診後康復的患者高10倍、比接種2劑AZ疫苗的人略低。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心日前募集90名18到59歲的志願者，研究混合施打中國科興疫苗（Sinovac）和英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca）的安全性和有效性，如果證實可行，預期可加快泰國施打疫苗的速度。

臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）曾在臉書發文解釋，他們讓民眾第一劑接種科興、第二劑接種AZ，或是互換順序，並觀察兩組人的反應。

永（Yong Poovorawan）今天在臉書發文，初步研究發現，第一劑接種全病毒疫苗如科興，3到4週後第二劑接種腺病毒載體疫苗如AZ疫苗的人，免疫力比接種2劑科興（間隔3到4週）的人高出8倍、比確診後康復的患者高10倍、比接種2劑AZ疫苗（間隔10週）的人略低。

永指出，混打全病毒疫苗和腺病毒載體疫苗（間隔3到4週）後6到8週可以達到最佳的保護力，而兩劑都打腺病毒載體疫苗（間隔10週）會在12到14週後達到最佳的保護力。

他表示，完整的研究成果將會在這個月底正式發表。

除了朱大研究科興與AZ疫苗混打效果外，泰國也準備讓接種過兩劑科興疫苗的70萬前線醫護人員打第三劑補強疫苗，第三劑可能是mRNA技術的輝瑞疫苗（Pfizer ）或是AZ疫苗；美國捐贈泰國150萬劑輝瑞疫苗預計這2 個月內將運抵泰國，泰國內閣也同意購買2000萬劑輝瑞疫苗，預計10月到貨。