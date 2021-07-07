石油輸出國家組織（OPEC）鬧內訌，對增產與否意見不合，不僅危及產油國聯盟團結，油市恐再陷震盪，不是缺乏新供給導致價格跳漲，就是一旦油國組織成員自行釋出更多原油，油價將驟然猛跌。
OPEC及其他產油盟友組成的OPEC+，5日以取消會議收場，也未敲定新的集會日期，國際油價因此飆上6年高點。OPEC龍頭沙烏地阿拉伯及俄羅斯等，支持自8月起原油日產量增加40萬桶，但OPEC成員國阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）執意唱反調。
紐約能源對沖基金Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示:「情況好轉前只會愈來愈糟。但我依然認為，油價會來到每桶85到90美元的區間上端。」
多數分析師預期，油價會因OPEC內部失和而上漲，有分析師甚至認為油價上看每桶100美元。但沙烏地與阿聯酋結怨，加大OPEC裂痕後，萬一成員國不甩減產共識各自提高產量，油價有崩跌危險。
不過道明證券（TD Securities）商品策略部門全球主管梅萊克（Bart Melek）認為，OPEC成員還是理性居多，不會貿然增產。他表示，對OPEC來說一些未知數會影響油價走向，包括美國與伊朗能否敲定核協議，伊朗因此擺脫制裁後，油市每日可望增加逾100萬桶供給量。
沙烏地與阿聯酋為增產問題出現摩擦，正值油市亟需擴大供給之際。分析師依照目前油產量及需求日增的情況，預估全球每日短缺的原油量多達200萬桶。
這意味得動用原油庫存方可應付需求，隨著經濟復甦回溫，原油需求增多，油價上漲壓力日增。
周三在油市緊俏的支撐下，國際油價回升到每桶75美元價位。倫敦布蘭特期油上漲1.5％，來到每桶75.67美元；紐約期油勁揚1.6％，來到每桶74.55美元。周二8月交割紐約期油一度飆高到每桶76.98美元，之後回落收跌2.4％報74.53美元。
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