新冠肺炎全球流行已持續一年半，此起彼伏的疫情源於變種體的速度太快了，現在主要關注點在印度Delta變體，但是來自秘魯的Lambda 變體也不可不防，它已傳播到至少 30 個國家。

鏡報(mirror news)報導，Lambda變體原先稱為C.37，迄今為止已在英國的少數幾個地方被發現，於是英國公共衛生部 (PHE) 於 6 月下旬開始調查，之後以希臘字母「λ」來命名，Lambda讀音近似「藍卜達」。

Lambda 變體的特點是棘蛋白(spike protein)又發生突變，至於是什麼時候出現無法準確得知，僅知道它應該是從南美洲出現的，然而南美洲缺乏基因測序實驗室，無法及時分析原始來源，最早的Lambda 病毒株是去年年底在秘魯首次被發現，之後開始擴散，在南美洲和美國廣泛傳播，也出現在世界其他地方，截至 6 月底，已在以下國家/地區檢測到：英國、智利、美國、秘魯、德國、阿根廷、墨西哥、西班牙、厄瓜多、以色列、哥倫比亞、法國、埃及、瑞士、義大利、巴西、加拿大、荷蘭、阿魯巴島、葡萄牙、丹麥、捷克、土耳其、澳大利亞、庫拉索島和辛巴威。

至於Lambda 是不是更有感染力？目前證據有限，不同的學者有不同的看法，秘魯分子生物學家醫生塚山( Pablo Tsukayama)認為感染力很強，他的證據是在去年12 月首次發現變異時，它在 200 個樣本中僅佔1個，但是到今年3月，已飆升至所有樣本的一半。

然而泛美衛生組織 (PAHO) 新病毒疾病顧問曼達茲( Jairo Mendez)則認為，與其他變體病毒相比，它的傳播速度似乎僅是普通。「目前沒有證據表明它比其他變種更具侵略性....傳染率可能更高，但證據不足。」

最重要的問題是：疫苗對Lambda 有沒有效？早期的研究表明，已接種2劑疫苗後，能夠有效對抗，其中又以輝瑞和莫德納證明是高效的。

Lambda的症狀與其他新冠肺炎相同：持續的咳嗽、高燒，嗅覺或味覺的喪失，以及流鼻涕、頭痛、打噴嚏和喉嚨痛。