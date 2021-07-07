國內本土疫情趨緩，但仍有部分假訊息在網路上流傳，總統蔡英文表示，假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打。此事也在網路上引起熱議，有不少網友質疑根本就是蔡政府在散布假訊息，更有網友直言，「團結就會從土裡長出疫苗嗎」。

針對近來有「打疫苗會造成基因突變」的假訊息流傳，蔡英文今(7日)在臉書上表示，假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打，讓台灣無法達到集體的防護力，「所以我要再次拜託大家：如果在生活中，有看到、聽到可疑的訊息，請透過 疾管家官方帳號查證，並幫忙澄清說明，這樣防疫工作才能更順利」。

蔡英文也呼籲民眾，請一定要鼓勵家人朋友，踴躍施打疫苗，越多人施打，我們就離恢復正常生活越近。

蔡英文的這段話在PTT上引發網友熱議，「笑花蓮打詠春那位，算不算假消息？」、「假訊息你家出產的啦」、「假消息不都你們在做的嗎」、「自導自演帶風向失敗說別人假訊息」、「對啊，地方不疫調，市場爆發疫情等等假消息」、「指揮中心有在澄清沒有疫調的假消息嗎？」、「但是攻擊政敵的假消息就可以放任」、「中央製圖工廠不就假消息集散地？」

更有網友十分不滿的表示，「團結就會從土裡長出疫苗嗎」、「一堆人黑台北市你怎麼不出來講？」、「認知作戰又來囉」、「瑋豐辦了沒」、「今年流行自導自演？」、「現在風浪小，才敢出來講話!!太廢了吧」、「請英明偉大的蔡總統先管好您的網軍」。