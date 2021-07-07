美國五角大廈6日宣布，由於延誤過久，其已取消原由科技巨頭微軟公司得標的「聯合企業國防基礎架構」（Joint Enterprise Defense Infrastructure JEDI）標案。該標案結果2019年出爐後，遭遇亞馬遜公司的法律挑戰，因為傳聞時任美國總統川普曾介入該標案，對亞馬遜不利。

五角大廈表示，由於延誤過久，2019年由微軟得標、價值100億美元（約新台幣2798億元）的JEDI「已不符合國防部需求」，因此將該標案取消。但五角大廈首席資訊官（Chief Information Officer）薛曼（John Sherman）強調，雲端系統仍對美軍至關重要，包括連結所有感測器和武器的「聯合全領域指管能力」（JADC2），以及人工智慧（AI）等先進技術，都需要以雲端系統為基礎才能實現。

因此五角大廈同時宣布另一項與微軟和亞馬遜合作的替代方案，薛曼表示，該單位預計10月向2間公司徵求「聯合戰士雲端能力」（Joint Warfighter Cloud Capability JWCC）雲端系統計畫，並稱2間公司「很可能」直接成為得標者；五角大廈希望在2022年4月前簽署合約，以滿足其對雲端系統的迫切需求，合約價值預計達數十億美元。

微軟2019年10月擊敗亞馬遜贏得JEDI標案時，讓許多觀察家十分驚訝，因為亞馬遜擁有業界最大規模的企業雲端基礎架構，且安全等級也最高，連中央情報局（CIA）都是其多年客戶。《國防新聞》（Defense News）指出，雖然五角大廈當時選擇微軟的主因，可能是由於該公司平台已被「國防企業辦公系統」（DEOS）等美軍雲端系統計畫選用，但川普在標案評選期間曾公開批評亞馬遜，事後亞馬遜則告上聯邦索賠法院，法院2020年裁定該計畫暫停，今年初更稱不會駁回亞馬遜關於政治干預的指控，讓五角大廈關鍵雲端系統建置遲遲無法繼續。