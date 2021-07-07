本土疫情爆發後，不少企業表態願意協助政府採購疫苗，總統蔡英文日前也授權鴻海集團、台積電替政府洽購500萬劑德國輝瑞/BNT疫苗。但萬芳醫院精神科醫師潘建志今（7日）指出，台灣防疫要超前部署，必須要有6000萬劑疫苗才夠，呼籲3機構能各自再加碼添購500萬劑疫苗，「NOW！」

「遠見， 台灣防疫要搶先一步！」潘建志今於臉書發文表示，以色列兩劑最強輝瑞/BNT疫苗打完，城市解封。對上史上最毒雙重突變Delta印度種病毒，最新戰報顯示，疫苗在預防感染有效性下降至64％、預防住院有效率有93％，少數住院的幾乎沒有人死亡。

潘建志指出，真實世界的數據對台灣的啟示是，在未來半年，充滿Delta變種病毒的世界裡，「打疫苗能讓你不得重病不會死，但打了兩劑也無法阻止你不要感染給家人朋友」。

潘建志分析，在Delta R0=6情況下，若要達到群體免疫，疫苗覆蓋率需達到人口的84％，同時要加上第三劑疫苗，把保護力拉到90％。（資料照/李金生攝）

因此，潘建志分析，在Delta R0=6情況下，若要達到群體免疫，疫苗覆蓋率需達到人口的84％，同時要加上第三劑疫苗，把保護力拉到90％，才能避免大流行、封城所帶來的經濟損失。這樣換算下來，台灣應該需要「2300萬人x 84％ x3劑=6000萬劑疫苗」，潘說，混打疫苗也可以。

「現在就超前部署吧，NOW，台灣要6000萬劑疫苗才夠」。潘建志向郭董、台積電、慈濟等3機構喊話，「除了原來500萬劑，請各自再加買500萬劑」。潘建志解釋，這樣就有3000萬劑疫苗，再加上總統蔡英文手上的3000萬劑，就有6000萬劑了。並舉例，加拿大人口數3800萬人，也買了一億劑疫苗。「打不完疫苗可以送友邦，讓我們小國小民也可以好國好民地做疫苗外交吧。」

總統蔡英文昨（6日）指出，這2天會陸續抵達62萬劑自訂，以及日方提供113萬劑AZ疫苗，台灣將累計取得超過700萬劑疫苗，至於委託鴻海、台積電希望洽購BNT疫苗工作，也都在積極進行中，只要將台灣疫苗接種率提高到20％-25％，就能達到防疫上有意義的程度。