澳洲新南威爾斯省（New South Wales）7日宣布，為了防堵傳染力更高的Delta變種病毒擴散，首府雪梨市與其周邊地區嚴格防疫封鎖措施將延長一周，結束時間從原本預定的7月9日延後至16日。雪梨自6月26日開始實施封城措施。