防堵Delta病毒擴散 雪梨封城再延一周 22:552021/07/07 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲新南威爾斯省（New South Wales）7日宣布，為了防堵傳染力更高的Delta變種病毒擴散，首府雪梨市與其周邊地區嚴格防疫封鎖措施將延長一周，結束時間從原本預定的7月9日延後至16日。雪梨自6月26日開始實施封城措施。 防Delta病毒擴散 雪梨與周邊地區延長封鎖一周 虛擬通貨平台 洗防與反資恐規定上路 #雪梨 #Delta #防堵 #一周 #再延 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國單日暴增破1200例確診 解封再延長1周 14:502021/07/07 國際 澳洲新增27人染疫 雪梨封城再延一周 14:492021/07/07 國際 《國際社會》疫情恐升溫 雪梨硬封城延長一周 11:092021/07/07 財經 Delta病毒入侵 雲南瑞麗：此次疫情病毒與Delta變異株高度同源 11:482021/07/07 兩岸 新冠採檢應用擴大 瑞基上半年營收衝破5億元 16:302021/07/07 財經 香港疫情仍不可輕忽 醫學專家：貿然放寬防控措施將出大事 11:082021/07/07 兩岸 屏東Delta群聚＋1 果園雇工2採陽 04:102021/07/07 焦點要聞 《國際社會》本周末1.6億人完成接種 拜登聚焦Delta病毒防控 12:002021/07/07 財經 「小暑」高溫炎熱 中部以北午後山區嚴防較大雷陣雨 12:462021/07/07 生活 觀策站》三級延長恐淪為防疫愚人船（蔡哲明） 09:002021/07/07 海納百川 彰化鄉親挺「火神眼淚」 百元燒肉打氣便當連送警消一周 14:032021/07/07 寶島 財經熱門新聞 恐慌性殺盤來了？專家估美股將腰斬50％ - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 比特幣末日將至？美、英醞釀大風暴 瑞銀預告泡沫危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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