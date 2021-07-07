全球橡膠輸送帶大廠鑫永銓（2114）7日股東常會通過去年度盈餘分配案，每股配息5元及每股配股1元，並改選董事長；結果，現任董事長林季進連任成功。林季進表示，公司今年下半年會推出兩項新產品。其中，預定8月推出輕量化建築環保複材模板，每月規劃訂單金額2500萬至3000萬元；另預定今年底推出熱塑碳纖維自行車輪圈搶市。

鑫永銓旗下王牌（King）橡膠輸送帶及矽利特（Silieet）電子級熱壓緩衝墊營運站穩後，旗下鑫複材事業部，除已開發熱塑碳纖維自行車架及行李箱外殼外，為因應模板缺工問題，公司推出輕量化建築環保複材模板，使用成本不到木模板的三分之一，且人力時間節省一半以上，相當具市場競爭力。另鑫永銓今年底也將以熱塑碳纖維自行車輪圈搶市。

鑫永銓表示，上述環保複材模板使用對象，包括建築大樓工地、廠辦工程、公共工程、軍方工程、水利、土木工程及倉儲棧板，初期建築環保複材模板年產量30萬平方米。