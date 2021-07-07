百和興業-KY（8404）7日股東常會通過去年度股利分配案，每股配息1元。百和興業將透過旗下宏興公司增資越南百宏3500萬美元，並計畫在越南興建新廠房。百和興業董事長鄭國烟表示，公司越南另一塊土地18公頃，將蓋新廠，一半廠地自用生產新產品；另一半廠地，租給電動自行車大廠-順捷公司，甚至公司旗下投資公司有意參股。

由於越南已躍居台商第一大製鞋基地，百和興業-KY將隨客戶腳步擴大越南廠布局，百和-KY旗下越南百宏生產經編緹花網布營運轉強，為擴大越南布局，百和興業決議透過旗下宏興公司增資越南百宏3500萬美元，計畫在越南另一處土地，興建新廠房工程。

鄭國烟強調，新廠房已規劃，將申請當地政府相關廠房動工等相關執照，若疫情平穩後，預定下半年動工興建，完工後，一半廠地自用，規劃生產新產品；另一半廠地，租給電動自行車大廠-順捷公司。

順捷公司1983年成立，公司位於台中大肚山的東大路，董事長周丁才，目前生產基地包括台中及歐洲葡萄牙工廠，專注高品牌價值及高單價的歐美「中高階」自行車，及電動輔助自行車品牌代工（OEM）。據了解，順捷年營業額約65億元。

鄭國烟透露，雙方有意成立合資公司，籌設越南電動自行車廠。其中，百和興業擬以投資公司名義入股，約占38％的股權；另順捷及友人的股權，占62％，新廠希望明年完工，未來該廠生產電動自行車，將外銷歐美等地。他說，百和興業在越南共有43公頃。其中，旗下越南百宏廠，在越南平陽省美福工業區共有25公頃，目前越南一期土地面積10公頃，成為越南唯一一條龍生產的經編緹花網布廠，主力客群鎖定客戶，包括Adidas、UA、NB、亞瑟士、Puma及Skechers等多家品牌業者。

法人認為，越南百宏今年上半年營運有機會達損益兩平，今年9至12月旺季來臨時，單月營運可望獲利。