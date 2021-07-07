摩根士丹利證券指出，胡連（6279）奪下大陸汽車客戶訂單、歐洲一線客戶專案，加上美國客戶回補庫存，營運動能將延續到下半年以後，看好營運轉佳效益，升評至「優於大盤」，推測合理股價180元。

在新冠肺炎環境中，胡連奪下吉利、長安、長城汽車等大陸客戶訂單，同時，獲得德國大陸集團等歐洲一線客戶專案，加上來自美國掃雪機回補庫存需求，將增添額外營收動能，大摩看好，胡連第二季的營運動能將延續至下半年、甚至更長時間，有助市場進一步上調對胡連的預期。

摩根士丹利證券非科技產業分析師蕭柏庭說明，儘管胡連股價自5月低點來已上漲四成以上，然在營運進步的大前提下，還有毛利率中長線復甦的題材，研判股價尚有漲升空間。

本土大型研究機構亦指出，胡連持續發展新品搶攻市占，大陸市場部分包括高速／高頻連接器、電動車高壓連接器，海外市場則包含機車連接器、電動機車主線束與先進輔助駕駛系統（ADAS）產品。法人預期，胡連大陸營收年增率將因而優於大陸乘用車市場銷量表現，2021、2022年的年增率達到28與9％。

此外，胡連已開始調漲部分產品價格，第二季從台灣客戶開始調整。根據法人通路訪查，國際連接器領導廠因應原物料價格變動，將於下半年啟動成本轉嫁，因此，預期胡連可相應調漲價格，鞏固毛利率。

外資估計，胡連2021年每股純益7.48元，2022年雙位數幅度增長至9.47元，2023年登上每股賺一股本大關，每股純益來到10.73元。