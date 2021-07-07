前國安會秘書長邱義仁日前上總統陳水扁節目提到「台灣獨立，美國根本不贊成」；白宮印太事務協調官坎貝爾日前表示，美國支持台灣尊嚴，不支持台獨；陳水扁今接受本報詢問表示，美國支持台灣的民主，但不認為台灣有國家的主權。不論民主共和哪一黨執政都一樣。

陳水扁日前訪問邱義仁提到台獨與美國態度的論述後強調，這個目標、黨有這個東西，繼續放著，這是有價值，但現實上要考慮國際形勢、美國的反應、國內的情勢，現實與理想目標中間如何努力，他講這些話，主要是提醒。

不過坎貝爾在美東時間6日也提到類似問題，結論與邱義仁論述頗為一致，且剛好一前一後，時間點頗為敏感，由於邱義仁不太接受專訪，過程令人好奇；陳水扁今接受本報詢問表示，應該是巧合吧。

對於台獨與美國的態度，陳水扁表示，美國支持台灣的民主，但不認為台灣有國家的主權。不論民主共和哪一黨執政都一樣。

他強調，台灣的國家路要台灣人民自己走，台灣的未來也是要台灣人民自己來選擇決定。