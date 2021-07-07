本土劇女星尹嘉萱2012年與陳子玄、黃甄妮組成「台灣女孩」出道，因為演出八點檔《世間情》打開知名度。近年事業重心轉往大陸演藝圈的她，日前突然在社群網站PO出一張與神祕黑衣男牽手照，甜蜜寫下「7月4日美國獨立紀念日，也是結婚4週年紀念日！！」而她的老公與演藝圈也有點淵源，竟然是「麻吉大哥」黃立成的表弟。

尹嘉萱日前突然在社群網站PO出牽手照，認了結婚已4年，「7月4日美國獨立紀念日，也是結婚4週年紀念日！！願身邊的朋友和你們，都也能找到自己生命中的真愛」，讓有在關注她的粉絲也訝異，不敢相信尹嘉萱已經結婚了！

據ETtoday報導，尹嘉萱2014年透過朋友介紹認識了黃立成表弟Henry，兩人一見鍾情，第二次見面就決定交往，交往3年後選擇在西班牙完婚。對於為何結婚一事等到現在才公開？尹嘉萱笑說以前有偶像包袱，覺得等到穩定後再公開也不遲，現在公開也希望能獲得粉絲祝福。

其實尹嘉萱情路坎坷，在感情路上尋尋覓覓，直到7年前才遇到對的人Henry。她過去曾在談話性節目上透露，曾以為自己看人很準，想不到在剛進演藝圈時，交往一名大17歲「音樂才子」讓她破了功，對方不僅花心愛上酒店，最終更因為搞大酒店妹肚子，導致戀情破局。