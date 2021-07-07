非洲史瓦帝尼王國商工暨貿易部長庫馬羅今天告訴法新社，上週的民主抗議活動造成27人喪生。但當地公民社會和反對團體宣稱，有多達60名平民死亡。

史瓦帝尼是非洲最後一個君主專制國家，5月首度爆發抗議。上週抗議民眾加強提出政治改革的要求，情勢隨之激化，迫使政府出動軍隊增援警方，以平息暴力示威。

庫馬羅（Manqoba Khumalo）今天接受電話訪問時說：「很不幸地，是的，有27人失去性命。」他並對必須動用武力以驅散抗議活動表示遺憾。

聯合國（UN）對這次血腥動亂表示憂心，呼籲對執法單位等方面被控侵犯人權進行獨立調查。

庫馬羅則表示：「當局並非有意如此，但…此次攻擊事件的本質是，在某些情況下必須動用武力，必須駁火，結果就造成了傷亡。」

「在某些情況下，當建築物被縱火時，有人困在建築內…這非常不幸。」

庫馬羅說，多數暴力場面出現6月28日至7月1日間。

史瓦帝尼王國舊稱史瓦濟蘭，擁有130萬人口，是地處在南非和莫三比克之間的內陸小國。