台北市長柯文哲2022年底任期屆滿，對於2024是否要選總統，柯文哲表示，「我只有不選需宣布，要選則不需宣布」，他強調，藍白合或綠白合都是有可能，但政治意識型態會越來越淡。對此，媒體人韋安直言，如果他有機會選得上，2024他一定選，但機會目前是零，而2022、2024柯文哲會大幹兩場，以壯大民衆黨從地方到中央的實力。

柯文哲表示，對2024的態度很簡單，就一直做，態度也不強求，選就選、不選就算了，「我媽媽還特別問我真的這樣想嗎？」，柯說，人在世界上也不用強求，人還是天決定。柯文哲強調，改變這個國家不是只有當總統。至於2022卸任後，是否會有藍白合作可能？柯文哲表示，要看怎麼合，而台灣局勢變化太快，藍白合、綠白合都有可能。

對於柯文哲說法，韋安7日在臉書貼文分析回應。第一，2022、2024柯文哲會大幹兩場，壯大民衆黨從地方到中央的實力。

第二，柯不可能再和民進黨搞曖昧，像是2018九合一之後的「蔡柯會」，而是很想把民進黨拉下來。藍白有很大合作想像空間。

第三，傳統國民黨柯是無法去支持的，但像曾競選藍營總統大位的企業家，那樣非傳統的他會考慮，而且一定是他瞧得起的人。