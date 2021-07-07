香港樂評人周凡夫今晚傳出過世消息，享壽71歲。記者致電到香港向家屬求證，證實此一消息。此外，諸多樂友、樂評人和文化界人也在社群媒體發文，紛紛感到不捨。

國際演藝評論家協會香港分會公開發布消息表示，周凡夫是香港資深藝評人，活躍於中港台澳，評論領域橫跨各演藝和藝術政策研究等範疇，對香港藝術界，特別是音樂界，貢獻良多，「周老師是我們的創會成員，過去近三十年一直以他的專業、熱誠和溫暖的笑容，指導和支持我們的工作。我們非常不捨周老師，也深信他留給香港的珍寶，會一直滋養我們的文化。」

周凡夫原名周卓豪，從事藝文寫作40多年，是非常活躍的藝評人，出版多本音樂與文化相關書籍，過去也經常來台，並曾在台灣古典音樂雜誌《MUZIK》長年書寫專欄，談論他對樂壇的觀察與思考，平實而深刻的書寫，廣受台灣樂迷喜愛。

周凡夫曾擔任國際演藝評論家協會（IATC）香港分會副主席、香港電台第四台古典音樂節目資深主持、香港政府康文署音樂顧問、香港藝術發展局戲劇評審員。2005年獲香港特區政府頒授民政事務局局長嘉許獎章，2006年獲邀擔任西九龍文娛藝術區諮詢委員會表演藝術及旅遊小組委員。2011年獲香港政府頒榮譽勳章，表揚他長期積極推廣古典音樂及藝術欣賞的貢獻。