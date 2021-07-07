東京奧運將於23日開幕，傳出行政院政務委員唐鳳將隨中華代表團出席奧運開幕式，對此，行政院官員表示，相關計畫尚未定案，若有確認將會盡快對外說明。

東京奧運將在23日舉行開幕式，被日本媒體譽為「天才IT大臣」的唐鳳，傳出有望以貴賓身分隨中華代表團前往日本，並出席東京奧運開幕式，替台灣健兒加油。

對於傳出教育部長潘文忠恐無法前往日本，將由唐鳳隨代表團出席東京奧運，政院官員晚間表示，整體計畫尚待確認，目前都還沒有定案。