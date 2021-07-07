唐鳳隨中華代表團出征東京奧運？行政院：尚未定案 23:522021/07/07 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院政務委員唐鳳傳出有望隨中華代表團前往東京奧運，對此，行政院表示，相關計畫尚未定案。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運將於23日開幕，傳出行政院政務委員唐鳳將隨中華代表團出席奧運開幕式，對此，行政院官員表示，相關計畫尚未定案，若有確認將會盡快對外說明。 東京奧運將在23日舉行開幕式，被日本媒體譽為「天才IT大臣」的唐鳳，傳出有望以貴賓身分隨中華代表團前往日本，並出席東京奧運開幕式，替台灣健兒加油。 對於傳出教育部長潘文忠恐無法前往日本，將由唐鳳隨代表團出席東京奧運，政院官員晚間表示，整體計畫尚待確認，目前都還沒有定案。 百萬人登記疫苗只獲得「參與感」？藍委：民怨已經沸騰 造神又開始？ 媒體人揭穿民進黨：集體崩壞 #東京奧運 #唐鳳 #中華代表團 #傳出 #定案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 那指創高＋台積午盤翻紅 台股科技股回溫 12:192021/07/07 財經 時評》唐鳳別耍人了 18:522021/07/07 中時社論 疫苗登記成功是因肥胖症？徐巧芯露小蠻腰回擊：請閉上臭嘴 08:492021/07/07 政治 東奧》謙稱不是老大哥 魏均珩：當第一次參賽 14:452021/07/07 體育 東奧》不再孤軍奮戰 李智凱更注意保持健康 20:592021/07/07 體育 東奧》走出「恐韓症」 射箭隊從自己做起 12:422021/07/07 體育 職場》只要有心 人人都可以是唐鳳！來上課送你11萬 18:102021/07/07 生活 NBA》美國籃協公布夢幻隊背號 塔圖穿布萊恩昔日10號 10:382021/07/07 體育 體壇》東奧開幕倒數 選手家人、藝人齊聲應援 21:532021/07/07 體育 日新版網路安全草案 首度點名中俄北韓疑網攻 13:372021/07/07 國際 唐鳳「疫苗意願登記系統」啟動 藍議員爆民眾真實反應 08:092021/07/07 政治 政治熱門新聞 柯文哲撂話恐嚇民進黨：每天搞我 總統府的疫苗帳我也公布！ - 政治 陳時中若下台誰接棒？柯文哲點名這2大咖 - 政治 民調狂跌 民進黨秘書長中常會上吐7字 網：2021笑話冠軍 - 政治 贊成罷免林昶佐？柯文哲回應了 - 政治 郭正亮一本正經稱 看得起的政治人物是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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