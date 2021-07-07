古裝劇《後宮甄嬛傳》在2011年播出造成轟動，演員一個個成為話題，連台詞也變成熱門名言，更讓一些原本人氣一般般的演員登事業巔峰；在《甄嬛傳》裡大人勾心鬥角，但也有多名飾演阿哥、公主的童星吸引觀眾目光，當年僅6歲的「朧月公主」楊心儀還被笑土，不久前她更新近況，16歲的她女大十八變，清純不需要太多裝扮的模樣超青春。

楊心儀從5歲就開始演戲，對每一種類型電視劇或電影工作配合度也極高，在《後宮甄嬛傳》裡「朧月公主」算戲分吃重的童星，她是孫儷長女、敬妃養女及皇上最疼愛的女兒之一，尤其在甄環小產設計陷害皇后的環節，她的一句「皇額娘她推了熹娘娘」，讓甄環順利除掉皇后，也讓觀眾留下深刻印象。

楊心儀過去還被網友嘲笑鄉下來的，如今女大十八變。(圖/ 摘自楊心儀微博)

楊心儀少女感滿滿的近況照，萌暈不少網友，更有人大讚未來可期。(圖/ 摘自楊心儀微博)

但昔日楊心儀的外貌在童星裡面，並未特別出眾，她還曾為了電影演出，把皮膚曬得黝黑，被網友吐槽像鄉下來的，滿滿的土氣，而她出席活動也大多是樸素裝扮，不太能讓人記住；但過了好幾年，楊心儀外貌也女大十八變，不久前她更新微博，驚喜曬出多張出遊照，且寫到「心儀十六歲的某一天」，在陽光下的她看起來青春又有朝氣，短髮俏麗可愛。

大票網友看到楊心儀越大越漂亮，紛紛稱讚「天真可愛的小姐姐，愛了愛了」、「妹妹好美好純」、「未來可期，看好妳喔」、「很喜歡這樣的小清新風格」、「這顏值看得我好心動啊」、「正是花樣年華的時候，少女感滿滿」、「螞蟻看了都要說一句好甜的程度」。