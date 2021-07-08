在台北市觀光傳播局的推動下，台北市率東北亞及全國之先加入世界觀光旅遊委員會的「安全旅遊戳記計畫」，協助疫情之下的台北市會議展覽產業獲得該戳記，提升國內外旅客對台北市安全旅遊的信任度。

打造台北旅遊品牌信任度

「在後疫情時代，『安全』躍升為MICE選址的重要指標，公認的國際標章成為最好的識別方式。」觀光傳播局副局長李麗珠表示，觀傳局自2019年4月成立MICE產業專案辦公室後，規畫短、中、長程4年計畫，並於2020年底建置會展產業的安全接待服務鏈，涵蓋會展中心及活動籌辦業、旅館、旅行社、景點、購物場所、探險觀光、汽車租賃、航空、機場等九項產業，並在2021年2月申請加入「安全旅遊戳記計畫」，獲得WTTC授權成為東北亞第一個加入的城市。

取得安全旅遊戳記，不僅證明台北市擁有安全旅遊的環境，也能藉此提升國際旅客對台北的信任感，促進台北市在後疫情時代的國際觀光及MICE產業發展。李麗珠說，希望能藉由MICE產業行銷台北，讓台北市成為國際會議、展覽、獎勵旅遊等國際活動的亞洲首選城市。

市長柯文哲親自頒發證書給取得第一期安全旅遊戳記的35 家業者，希望藉由安全接待服務鏈的建置，將台北打造成國際會議展覽產業的亞洲首選城市。（圖／台北市觀光傳播局）

取得認證的業者，可將安全旅遊戳記陳設於櫃台，幫助旅客認明業者符合WTTC 的安全旅遊機制，提高對業者的信任度。（圖／台北市觀光傳播局）

國際級認證提升競爭力

今年2月，觀傳局開放受理第一期安全旅遊戳記申請，並輔導業者達到WTTC所制定的標準，共有35家業者取得認證戳記，並於今年4月16日親臨安全旅遊戳記授證典禮，由市長柯文哲頒發證書，目前市府也正進行第二期甄選審查作業，持續推廣安全旅遊戳記，提升北市MICE業者競爭力。

作為第一期獲證業者之一的外貿協會台北國際會議中心，副主任林淑惠表示，在複審階段會有驗審委員到現場進行查核，並給予嚴謹且人性化的改善建議。此外，為因應台北市不同旅客的需求，台北市也在依循WTTC制定的原則下，增添許多符合在地旅遊特色的審核標準，例如是否具備無障礙設施、穆斯林友善空間及設施等，以篩選出能夠提供適宜服務的業者。

「WTTC的安全旅遊戳記認證在國際上具備知名度及公信力，因此一開放申請後，業者報名十分踴躍。」李麗珠説。取得戳記的MICE 業者，能夠將戳記陳設在營業場所，也可以露出於官網、Email 簽名檔等，對爭取國際合約更是一項加分條件，像是獲證業者宏祥旅行社在與國際買主談合約時，對方便曾主動詢問其是否有獲得WTTC 的安全旅遊戳記。此外，由於戳記結合了台北市市徽，業者透過戳記自我行銷的同時，也提升了台北市的國際能見度。

會展產業邁向混合型發展

談到MICE 產業的未來發展，李麗珠表示，MICE 產業效益最大化，有賴核心會展及活動籌辦產業與其他周邊旅遊產業的緊密配合、公私部門之間的通力合作及跨縣市的資源整合。

作為台北市目前唯一獲得安全旅遊戳記的景點示範代表台北101 觀景台，台北101 觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱表示，觀景台近2 年來一直致力於垂直場域整改，除了開放亞洲最高360 度戶外觀景層Skyline 天際線460，讓旅客得以在海拔460 公尺的101F 戶外空間，享受漫步雲端的全新感受；在5F 觀景台入場場域，則結合科技藝術，期望呈現台灣最前瞻的數位展演、沉浸式投影空間，同時也透過經濟部工業局的科技專案補助，將89F 城市環景結合4D 多媒體互動科技，深化國內外旅客旅程記憶，也期待未來能與其他MICE 產業業者形成安全旅遊的接待服務鏈，齊力恢復昔日觀光旅遊產業的榮景。

面對疫情帶來的新常態模式，李麗珠認為，導入科技與數位轉型的應用是全球旅遊產業的趨勢，將是台北市MICE 產業必須面對的課題，觀傳局也因此成立「韌性小組」，與業者共同探討培養危機容受力及回復力的可能性，儲備MICE 活動線上化的能量，持續與國際交流，接軌混合型的未來。今年6 月台北市更加入「混合型活動城市聯盟」（Hybrid City Alliance），繼首爾、福岡之後，為亞洲第三個加入的城市，未來將透過與聯盟成員交流，發掘更多混合型活動的可能，持續摸索後疫情時代下注重衛生安全的MICE 旅遊新型態。

(本文摘自《台北畫刊7月號642期》)