由RSL賽事聯盟主辦、遊戲橘子協辦的《跑跑卡丁車》電競賽事「RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季」即將在7/10（六）19：00正式開賽！熱血賽事一路從7月10日開始至8月29日為止持續不間斷地為線上觀眾帶來刺激無比的賽事轉播內容！所有參賽隊伍將經歷一路激烈廝殺，最後決出的強勁隊伍更有機會進入到RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季總決賽抱回三萬元高額獎金！在活動期間本次賽事夥伴－PLANET9將邀請國際級高手「爆蛋Noah」及賽事常勝軍「夜影Yain」擔綱講師，為玩家及選手們帶來團隊跑法教學及比賽心法分享，想贏在起跑線的玩家們可千萬別錯過PLANET9線上課程囉！

本次RSL賽事聯盟攜手競及電競、曜越科技、PLANET9、PredatorShot、HyperX、Philips Monitors等各大品牌共襄盛舉，豪華豐富的獎品獎金除了吸引超過50支隊伍、300位以上的玩家齊聚一堂共襄盛舉。

限量跑跑卡丁車周邊，讓粉絲玩家難掩心動來報名

本屆賽事分為海選賽、16強複賽、8強半決賽及4強總決賽，海選賽採單淘汰賽制，晉級至16強及8強隊伍將分組進入組內循環賽，最後4強總決賽以雙敗淘汰賽決選出最終總冠軍得主，主辦方還特別規劃在比賽前夕邀請RSL核心人物「爆哥」及RSL賽事裁判長「夜暝」同台主持直播進行賽制說明及解析，讓粉絲玩家備感用心支持力挺！

跑跑知名網紅「爆哥」、「夜暝」同台說明賽制，讓粉絲玩家一飽眼福

「RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季」為因應防疫措施採全程線上進行，賽事將於RSL Twitch頻道獨家播出，只要觀賞賽事就有機會將多重好禮帶回家！這麼好康的事情盡在RSL賽事！讓我們一同欣賞各路好手在賽場上甩尾的英姿吧！

RSL 夢想盃跑跑聯賽 第二季賽事資訊

賽事時間：2021/7/10（六）至2021/8/29（日），每周六日19:00 - 22:00