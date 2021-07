印度Delta病毒又變種?

6月22日星期二,印度衛生部向大眾描述了Delta plus變體,新冠病毒(COVID-19)引人關注的病毒株最先出現在英國肯特的Alpha,接著包括南非的Beta、巴西的Gamma,和印度的Delta。而印度病毒株Delta plus是否也具有高傳染性呢?印度病毒學家Gagandeep Kang 表示:「目前尚需要大量臨床數據來做判斷,Delta plus是否真的是一個值得關注的變體,也別太早斷定風險。」

根據印度當局聲稱,SARS-CoV-2的變體與Delta變體很相似,但在宿主受體結合的受體結合結構域(RBD)上有一個名為K417N的新突變,到目前為止在印度馬哈拉施特拉邦和喀拉拉邦的一些地區總共報告了大約22例的Delta Plus變種病例。公共衛生英格蘭發表數據表示:「本六月初時,有至少63個案例是病毒變異,地區總共包括了加拿大、德國、俄羅斯、尼泊爾、瑞士、印度、波蘭、葡萄牙、日本、美國等國家。」

目前掌握的真實數據非常稀少

印度衛生當局表示,他們已經對Delta plus變種進行了實驗室測試,發現它可能更容易傳播,更容易與肺細胞結合,甚至還會對單株抗體(monoclonal antibody,mAb)治療更有抵抗力。

不過也有許多專家表示,現在就斷定Delta plus是否應該被視為又一病毒「變體」還為時過早,因為目前掌握的真實數據非常稀少。「目前還沒有數據支持這種說法。」病毒學家也是首名當選為倫敦皇家學會會員的印度女性加甘迪普·康博士(Dr Gagandeep Kang)告訴BBC新聞:「你需要生物學和臨床數據來考慮它是否真的又是一種不同的病毒。」博士補充說:「這就需要研究到幾百名患有這種情況和這種變體的患者,以確定他們是否比之前的變體更容易患上嚴重的疾病。」

印度試著全面加強對病毒的追蹤

德里 CSIR 基因組和整合生物學研究所 (IGIB)主任 Anurag Agarwal則回應:「印度當局將 Delta plus 列為高關注變異株,並非暗示該病毒將導致公共衛生風險或群眾恐慌,相反地我們正在仔細追蹤它,同時加強所有公共衛生措施。」在印度歷經四、五月大規模感染後,顯然該國政府都在試著全面加強對病毒的追蹤,極力避免大規模感染再度爆發,且有大多數科學家表示不須過度擔憂Delta plus病毒,只要密切關注病毒的發展就能讓情況掌握在手中。

