想要成功往往需要付出努力，偏偏有些人就想反其道而行，星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、雙魚座、雙子座總是希望能不勞而獲，他們懶得付出精力去達成目標，希望能略過努力的過程，直接得到想要的東西，在其他人眼中難免顯得頗為懶散。

▍1.射手座

射手座很聰明，但是有點懶散，做事無法堅持到底，常常會半途放棄，他們人生目標就是活得自由快樂，沒有什麼遠大的理想，所以總是懶得努力打拚。射手座不願意吃苦，能混則混，整天就想要不勞而獲，從不去細想別人成功前付出多少努力，如果可以無條件獲得好處，他們一定搶第一。

▍2.雙魚座

雙魚座把生活的重心放在愛情上，沒有什麼事業心，談戀愛時情人就是他世界的中心，整天只想黏在情人身邊，什麼正事都做不了。雙魚座的心裡常常上演「霸道總裁愛上窮女孩」的幻想劇本，渴望才貌雙全、家財萬貫的異性愛上自己，然後就能少奮鬥20年，偏偏現實總是殘忍，任憑他怎麼等都等不到這樣的好事發生。

▍3.雙子座

雙子座好奇心強，喜歡嘗試新鮮的事物，他們很聰明，學東西很快，卻無法長久堅持。雙子座知道自己腦筋動得快，總是喜歡耍小聰明，看看能不能不勞而獲，隨手撈些好處，其實如果他們願意努力打拚的話，將能夠事半功倍，比一般人容易獲得成功。