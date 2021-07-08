英國西岸城市利物浦自2020年11月開始進行大規模快篩研究。

快篩可能出現偽陰性、偽陽性的結果，準確度一直是問題，不過在英國西部城市利物浦（Liverpool）進行的研究顯示，大規模快篩可能有助於減少當地數千人染新冠，相當於降低約20%的病例。

綜合英國天空新聞網（Sky News）、倫敦《標準晚報》（Evening Standard）報導，英國利物浦大學（University of Liverpool）與英國衛生部自2020年11月6日至2021年4月30日在利物浦進行大規模快篩計畫，開放沒有症狀的民眾也可以來快篩。

這段期間一共有28萬3338人來快篩，約佔利物浦市民總數的57%，結果總共抓出6300名無症狀確診者，陽性率為2.1%。研究人員指出，至12月中旬，和其他地區相比，利物浦病例檢出上升了18%，不過整體病例數下降了21%。

另外，團隊的樂觀模型顯示，大規模快篩讓6600人避免染疫，不過悲觀模型卻指出，只防止了850人感染而已。

利物浦大學的布肯（Iain Buchan）教授表示，他們謹慎看待模型結果，不過他認為真實情況可能更接近樂觀模型的結果，因為和他們觀察到的確診率降低1/5較接近。

雖然和核酸檢測（PCR）相比，側流法檢驗（LFTs）快篩的準確率低了40%，不過利物浦大學教授、英國「緊急科學技術顧問」（SAGE）成員森普（Calum Semple）表示，「我們看到了社區進行大規模快篩的好處，看到了病例下降。」

作為研究的一環，當地警察、消防隊員、監獄人員自去年12月初起也開始受訓使用快篩，作為接觸確診者後的日常檢測方式，研究人員指出，截至今年3月3日，快篩一共讓709名緊急服務人員免於隔離，總計達3263天的隔離天數被省下來了。

森普強調，快篩「非常有效」，讓當地緊急服務能夠持續進行。

布肯指出，快篩辨識出病毒量較大、較具傳染力的患者，一個小時內就能決定篩檢者是否需要隔離，比PCR檢測快了一天進行隔離。