【回憶殺】今年30歲的韓國女演員金泰梨（김태리）可說是南韓演藝圈目前最耀眼的一顆星，她近日被14間韓劇製作公司票選為「最受業界青睞的女演員」，勝過第三名的宋慧喬，未來發展不容小覷！她一路走來，尺度最大也影響星途最深的作品是2016年的情慾電影《下女的誘惑》，橫掃各大頒獎典禮最佳新演員獎，順利打開知名度。

金泰梨就讀慶熙大學新聞系二年級時，立下當演員的志願，無奈找不到門路，曾在超商打工、賣過豆漿和炸雞，直到被話劇女演員廉惠蘭提拔，才獲得在劇團當燈光、音響助理的機會；2015年金泰梨的人生出現重大轉折，得到與河正宇、金敏喜等影帝、后合作電影《下女的誘惑》的機會，飾演女僕南淑姬，她當時還是菜鳥新人，就要挑戰全裸百合床戲，金泰梨事後坦言：「那時我的演出經驗不多，有很多似懂非懂的地方，經常會對導演的指示感到狐疑，拍床戲時，這種不信任感更加強烈了，一直想著『這樣做真的好嗎？』內心很掙扎，開拍前我跑到攝影棚外，不停想著我是專業演員得做到最後才行，好不容易以為調整好心態，一進到裡頭見到敏喜姐，才跟她對上眼，我們的眼淚就不受控地掉了下來，最後抱在一起大哭，導演只好把拍攝改到隔天，經歷過才知道拍親密戲一點也不簡單。」

金泰梨（左）和金敏喜在《下女的誘惑》有突破性的裸戲。（圖／《下女的誘惑》劇照）

【下女的誘惑】HD中文版正式電影預告

《下女的誘惑》2016年上映，火辣辣的尺度果然引爆熱烈話題，金敏喜和金泰梨全裸入鏡但不流於低俗，曾被拿來跟名導李安2007年的電影《色戒》相提並論，兩位女演員也嚐到爆紅滋味，金敏喜勇奪青龍電影獎影后，金泰梨則拿下11座最佳新人演員獎及2項提名，非常厲害。

有了名氣的加持，金泰梨的演藝事業如虎添翼，後續的電影作品《1987：黎明到來的那一天》、《小森林》及電視劇《陽光先生》都叫好叫座，演技深受好評，自然清新的臉龐也成為時尚雜誌新寵兒。

金泰梨與南韓男神宋仲基合作的科幻電影《勝利號》一波三折，本來去年要上映，受到新冠肺炎影響延至今年上映，她被發現似乎跟宋仲基關係很親密，兩人一起跑節目宣傳時，雙雙眉目傳情，眼尖網友還拿出宋慧喬當時跟宋仲基談地下情的互動影片比對，驚呼「寵溺眼神」、「一擊定情」的動作簡直一模一樣，猜測兩人該不會已戀愛ing？雖未得到證實，但已掀起廣大的討論度。

《勝利號》宋仲基與金泰梨攜手合作，傳擦出愛火。（圖／Netflix提供）

金泰梨接下來會馬不停蹄的拍戲，年輕、可塑性強的優勢頗受歡迎，甚至從前輩宋慧喬的手中拿下「最受業界青睞的女演員」冠軍寶座，未來的表現備受看好。