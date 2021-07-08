2020年的國人十大死因中，除了惡性腫瘤蟬連榜首之外，心臟病已連續多年高居第2名，光是去年就有超過2萬人死於非高血壓性的心臟疾病，其中以冠心症導致心肌梗塞、心臟衰竭最致命。桃園敏盛醫院心臟內科主任陳念中醫師指出，冠心症不再只是高齡者的慢性病，受到生活型態影響，冠心症已逐漸年輕化。患者除了心絞痛之外，半數冠心症患者在發作前沒有症狀，一旦默默惡化演變成心肌梗塞，常是中壯年人猝死的主因。

●冠心症主因為冠狀動脈硬化 三高與吸菸族是高風險者

陳念中醫師解釋，冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈發生粥樣硬化，導致動脈管壁變厚、變硬，不但失去原有的彈性，內腔也因逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，讓心臟肌肉因為缺血而壞死。

造成冠心症的主因，不外乎高血壓、高血糖與高血脂的三高，更值得注意的是，許多年輕族群自以為沒有三高問題，卻也是冠心症患者而不自知，原因之一就是吸菸。

●不只胸悶、胸痛 冠心症發作時 注意非典型警訊

戲劇中常見到某個人情緒激動，就捧心喊痛的橋段，事實上，除了生氣和緊張等情緒壓力外，大多數的心絞痛會發生在運動時，患者會突然覺得胸口緊縮、像是遭到千斤重壓、喘不過氣、冷汗直流，但通常在停止運動後的3-5分鐘會緩解下來。

不過值得注意的是，冠心症發作時，也有不少人有胸悶、胸痛以外的非典型症狀，像是：

1.胸痛擴散到左手臂、肩頸部、下巴、牙齒，也有人連上腹部也有悶痛感。

2.喉嚨像被掐緊、嘴腳發麻。

3.噁心、嘔吐、無力、頭暈。

陳念中醫師指出，由於冠心症的症狀多元，常容易和胃食道逆流或是其他胸腔疾病混淆，但建議還是先從心臟科就診，尤其如果心臟缺血嚴重，搶救心臟肌肉避免壞死的黃金時間大約是