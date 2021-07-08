衛福部食藥署開放民間販售新冠肺炎居家快篩試劑，供民眾在家自行篩檢，由於必須自行操作，民眾看了說明書仍有很多問題，採檢棒應伸進鼻子多深的地方？如何才能採到足夠的檢體量？面對民眾諸多疑問，中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部拍攝影片，一個步驟一個步驟教民眾如何使用居家快篩試劑。

影音來源/中國醫藥大學附設醫院

台大醫院檢驗醫學部主任周文堅表示，居家快篩試劑因標榜在家使用，採檢就必須方便，採檢棒不必伸進鼻腔太深的地方，不像在醫院採檢鼻咽拭子必須進到鼻咽很深的地方。但也因為採檢方便，操作品質會影響快篩結果，這是民眾使用居家快篩試劑要注意之處。

●居家快篩試劑 操作不當影響結果 這樣做確保採檢正確

居家快篩試劑到底怎麼使用才正確？面對民眾諸多疑問，中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部主任林文元拍攝影片，包括如何幫家人採檢、自己採檢及如何處理快篩廢棄物等。

林文元說，多數成年人可自己幫自己採檢，自己採檢時可對著鏡子操作；但家裡的老人家或孩童就需要有人幫忙，家人協助採檢時，仍需記得佩戴口罩，保護彼此，採檢步驟如下：

1.使用前先確認內容物是否完整及詳讀說明書，各廠牌採檢方式略有差異，仍要注意。

2.幫助家人採樣時，採檢者請先確實洗手消毒並佩戴口罩，請受檢者放鬆心情避免緊張，頭部稍向後仰，讓採檢者方便使用採檢刷進行取樣。

3.採檢刷深入到鼻腔約2.5公分直至遇到阻力即可。

4.按照說明書指示，以旋轉方式進行，完成一邊後再取樣另一個鼻孔。

5.將採檢刷放入試管中轉動3～5次後靜置1分鐘。

6.取出採檢刷時，將刷頭沿著試管內側轉動，並用手擠壓試管側面，盡可能將刷頭吸附的液體擠出。

7.滴3滴萃取液至快篩卡匣，靜待15分鐘，快篩結果將出爐。

8.取樣完畢後，採檢者與受檢者確實執行消毒動作。

採檢時以旋轉方式進行，完成一邊後再取樣另一個鼻孔。(圖片來源 / 中國醫藥大學附設醫院提供）

採檢完成後，將採檢刷放入試管中轉動3～5次後靜置1分鐘。(圖片來源 / 中國醫藥大學附設醫院提供）

採檢刷靜置1分鐘後取出，滴3滴萃取液至快篩卡匣，靜待15分鐘等結果出爐。(圖片來源 / 中國醫藥大學附設醫院提供）

林文元提醒，居家檢測雖相較方便快速，但即使檢測結果為陰性，民眾仍需做好自主健康管理，若出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，應佩戴口罩盡速前往就醫，且勿搭乘大眾運輸工具。

依中央流行疫情指揮中心指示，若檢測結果是陽性，居家隔離或居家檢疫者請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理。若是非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

（圖片來源 / 中央流行疫情指揮中心提供）

●居家快篩試劑 PCR快篩準確度高但價格也貴

目前食藥署核准的居家快篩試劑分抗原檢測及核酸（PCR）檢測兩種，抗原快篩有3個廠牌，PCR快篩有2個廠牌。

居家抗原快篩試劑與PCR快篩試劑兩者相比，周文堅說，PCR快篩試劑已可達到相當的準確性，依台大醫院實驗室實地使用經驗，居家PCR快篩試劑相當敏感，CT值在30以上都還是可以測得到，使用在有接觸史或有疑似症狀者身上，應可抓出很多潛在感染者，只是它價格比較昂貴，貨源也較少，不是想買就買得到。

居家抗原快篩試劑的敏感度比較差一點，基本上必須有比較高的病毒量或症狀比較明顯、嚴重時，檢測陽性的比例會比較高一點。他說，無論抗原快篩還是PCR快篩，居家快篩試劑都不失為普篩的好工具。

價格方面，抗原快篩試劑，國產的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1700元，單入包裝售價350元；進口的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」，一盒5入售價2000元；「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」則是2劑1800元。

居家PCR快篩試劑，達亞公司的「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」價格在1800元以內；萊鎂醫療器材股份有限公司的「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」建議售價為1890元。