全民防疫，配合政策民眾外出時會配戴口罩，而有人會隨身攜帶酒精，搭配著護目鏡、雨衣、手套等防疫裝備，來降低病毒沾染的機會。但近期陸續有人反應在戴上護目鏡、護面罩之後，出現頭痛的症狀，這究竟是怎麼一回事？

●游泳後頭痛症候群 壓迫到框上神經所致

部立南投醫院疼痛科隋善中醫師指出，在戴帽子、安全帽，甚至現在防疫戴護目鏡、護面罩，因為持續施於顱周軟組織的壓迫或牽引所導致的頭痛，為眶上神經痛，又稱為游泳後頭痛症候群。

這種頭痛就跟夏天游泳時戴蛙鏡後頭痛的狀況類似，由於夏天是游泳的季節，不少人在游泳時戴了不適合臉型的泳鏡，也經常造成了游泳後的頭痛症狀，而現在因為疫情關係，許多人也反應在配戴護目鏡及護面罩後出現頭痛的狀況。

隋善中表示，眼眶神經在眼眶上緣，不論是泳鏡、安全帽、頭套、護目鏡等，當其壓迫到框上神經，擠壓到頭部的周邊神經，就會造成頭痛的問題，不過，在脫掉之後，疼痛便會漸漸緩解。

在選擇泳鏡、護目鏡時，要特別注意與頭部接觸點是否過緊，以致頭痛。(示意圖/常春月刊提供)

●止痛藥物助舒緩 無效可考慮神經解套注射

隋善中提醒，在選擇泳鏡、護目鏡時，要特別注意與頭部接觸點是否過緊，另外購買時應盡量選擇適合臉型的配件，以避免擠壓到神經，若頭痛持續，可能需要就醫由醫師診療開立止痛藥物。

若是止痛劑都無法消除疼痛，可選擇神經解套注射。隋善中說明，在超音的導引之下，找出擠壓神經筋膜或是組織，將增生藥物注射到擠壓的部位，一則解套擠壓，另一則修復擠壓的神經。

●外出防疫裝備齊全 降低病毒傳播風險

疫情期間為了杜絕病毒的傳播，外出時防疫裝備齊全，不過再嚴密的防護措施仍都有染疫的風險，在全國疫情風險維持三級警戒的情況下，隋善中提醒，應減少出門的次數，不群聚，若無法避免外出時，應戴好口罩、保持人與人的安全距離，確實做好手部清潔，降低病毒傳播的風險。