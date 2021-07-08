「羅斯福」號航母打擊群在南海

美國海軍宣布，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母要更換母港，它將帶著約3000名官兵和他們的家屬，從加州聖地牙哥遷到華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）。

據《軍事網》（Military.com）與《海軍時報》（Navy Times）報導，美國海軍說，「羅斯福」號有必要搬家，以在普吉特海灣海軍造船廠（Puget Sound Naval Shipyard）接受預訂的維修升級，而整個過程預計將花約16個月。

「羅斯福」號度過了艱苦部署的18個月。它在2020年1月部署，但卻因為新冠肺炎疫情爆發，其中約有1/3部署期都在關島度過。7月時它終於返回母港，但卻折損了兩名成員，也失去了原本的艦長克勞齊（Brett Crozier）。由於克勞齊對外發電郵示警，暴露艦上新冠病例迅速蔓延，引發衛生危機而丟官。5個月後，也就是2020年12月時，「羅斯福」號重新部署，如今它預定7月16-20日更換母港。

一旦它抵達華盛頓州後，9月就會展開保養週期，進行整修與升級。海軍說，「羅斯福」號將接受系統改裝升級，以裝備徹底發揮戰力的F-35C戰機。而完工後，它將成為第二艘裝備F-35C的美國航母。

此外，「羅斯福」號還將升級自衛系統，利用人工智慧（AI）擴建「聯合海上網路和企業服務」（Consolidated Afloat Networks and Enterprise Services，CANES），並升級MK－38 25公釐機砲。另一方面，它在歷經長期部署後，船體、舵，推進軸與錨等，也都將進行維修。