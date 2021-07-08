長榮7日起「二度入獄」被列為處置股票， 20分鐘撮合一次，周三午盤過後股價殺至跌停，引爆航運股多殺多賣壓，拖累陽明、萬海重挫。不少投資人心驚究竟該跳船還是進場，分析師指出，貨櫃航運景氣仍看好，目前基本面沒有改變，趁著利空回檔，當然是找買點，若今（8日）殺到185元是可以介入的價位，建議短線投資人分批買進。

長榮上周五好不容易「出關」，解除5分鐘分盤交易限制，但因前一波處置期間，澆不熄長榮買盤，股價依舊狂噴， 7月7日起至7月20日再度「入獄10天」列入處置股票，每20分鐘撮合一次。

長榮昨日股價以跳空215.5元開低，第二盤拉到220元高點，由於20分鐘交易一次，對瞬間盤面變化難以即時反應，隨後股價逐步下探，至12點40分殺至跌停，終場收在202元，成交量逾7.7萬張，而萬海、陽明同步湧現賣壓，分別下挫 6.5%、收在276.5元和3%、收在210元。

長榮跌停是否複製6月23日那根黑K棒，成為進場好買點？摩爾投顧分析師黃冠華指出，全球海運市場價格持續狂漲，貨櫃景氣榮景仍在，三雄今年每股獲利（EPS）提升到30至35元，長榮因處置利空拉回，投資人可趁機上船，若跌到185元是不錯買點。

黃冠華認為，長榮下殺對長線投資人沒有太大影響，但短線操作者，建議分批進場，不要一次買足買滿，這檔可用30%的資金分成3次逢低布局，壓低平均成本，只要漲停板就會賺錢。

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