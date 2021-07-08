39歲韓國女演員韓藝瑟（한예슬）擁有凍齡容貌，參與過許多電視劇演出，在《九尾狐外傳》擔任第二女主角，在劇中冷酷美豔的角色風格，因此讓她有了「九尾狐美女」封號。而她的個人IG也吸引216萬粉絲追蹤，最近曬出一張性感的自拍照，貼文超過12萬粉絲按讚留言。

韓藝瑟日前（6日）在個人Instagram分享一張性感美照，她拿起手機對著鏡子自拍，只見她穿著黑色的運動背心，搭配著黑色低腰內褲，曬出結實的馬甲線，展現出力與美的肌肉線條，她也寫下：「炎炎夏日！讓我們再次鍛煉！」纖細的腰與勻稱的大腿，讓女孩們也想開始維持健身的好習慣，來雕塑自己的身材曲線。

韓藝瑟日前曾在社群上曬出男友柳成宰的照片，倆人相差10歲的姐弟戀，引起不少外界的關注。照片中，男友在門外抱著一隻可愛的小狗，戴著一頂黑色帽子並穿著一雙拖鞋，樣子看起來相當輕鬆又自在，韓藝瑟在貼文中分享自己的心情：「My Honey（親愛的）!」看起來當下的心情相當喜悅。

韓藝瑟2001年參加Super Model選拔並開始出道，於2014年SBS演技大賞榮獲女子優秀演技獎、十大明星獎、最佳情侶獎三個獎項。許多喜愛她的粉絲並留言回應：「小倆口，好甜蜜喔！」、「姊姊，妳好漂亮與性感喔！」、「請問姐姐，你買哪一家的內衣品牌？」、「當我看到腹肌的時候，感到相當地震驚」。