勤奮與自律是成功的必要條件，唯有堅守本分，一步步朝目標前進，才能獲得好成績。搜狐網命理專欄點名，獅子座、摩羯座、白羊座的人天生最有野心，從小就立志要出人頭地，靠著強大的毅力和優秀能力，總能成為人上人。

▍1.獅子座

獅子座向來自命不凡，野心很強，他們不想過著和一般人一樣平凡的生活，因此總是想要追求世俗上的成功，希望擁有金錢、權力，更想成為人上人。因為獅子座的人喜歡成為別人羨慕的焦點，即使是受到眼紅嫉妒也不在意，他們會始終堅持做好自己，讓自己過上更好的生活。

▍2.摩羯座

摩羯座的野心不會流於表面，實際上他們的骨子裡充滿慾望。一旦有了目標或期許，就會一步步腳踏實地去執行，不過他們習慣暗自努力，不會跟任何人說，因此旁人都看不出摩羯座的野心。摩羯座的人從小到大都在追求成功，尤其有了自己想做的事情或目標後，就會變得更固執，堅守到底，絕不鬆懈。

▍3.白羊座

白羊座天生不服輸，就連在日常生活中都很愛面子，他們不想輸給任何人，在追求夢想的過程中，即使受到他人反對或挫折，也無法阻止他們停下腳步，白羊座的人往往會加倍努力，想用成功的結果證明自己是對的，給曾經對他們冷嘲熱諷的人一記響亮的耳光。