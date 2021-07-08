全球市場需求激增，航運貨櫃嚴重短缺，塞港持續已久仍為緩解，推升運價上漲，迄今漲勢未見趨緩，亞洲至歐美航線運價屢創歷史新高，外媒報導，有公司為爭奪艙位，大打價格戰，不惜開出2萬美元的驚人天價。

遠東至歐美航線運價再寫新高，遠東至美東40呎櫃（FEU）運價飆破9200美元，達9254美元創歷史新高；歐洲航線則為每20呎櫃（TEU）較上周漲307美元，為每20呎櫃（TEU）運價為6786美元；地中海航線則為每TEU6655美元，較上周上漲141美元。

《華爾街日報》報導，據諮詢公司Drewry Shipping Consultants全球定價指數，全球FEU平均運價較去年同期漲約4倍有餘，高達8399美元，自5月第一周以來，該指數飆漲了53.5%。

根據該公司運價，大陸運往歐洲和美國西海岸的主要港口，掛牌運價逼近每貨櫃12000美元，然儘管運價高昂如此，仍有一些公司為搶奪艙位，以確保貨物即時送上船舶，開出了高達2萬美元的天價。

貨運代理公司Seko Logistics成長長柏克（Brian Bourke）表示，全球貿易現在是非常炙手可熱的餐廳，「如果妳想預訂，必須在兩個月前做好準備，想方設法的才能奪得一個艙位」。

Drewry供應鏈顧問業務主管達馬斯（Philip Damas）指出，所有人在航程的來回間，花上更多的時間，貨櫃在海上的時間更長，在港口等待的時間也倍增，運送的效率正急遽惡化，每一個影響產生連鎖效應，形成一個惡性循環。

達馬斯稱，越來越多運費報價已經超越Drewry指數、上海航交所貨運指數和波羅的海指數等指標，主要是指數是採船舶預定啟航前，約一周內的預約報價，然而隨著貨主恐慌性的急著將貨物順利送上船舶，即會有航運業者開出更高的價位。

達馬斯表示，現在所有都呈現超額預訂的情形，與其說是普通關稅，更像是場價格戰，而且還愈演愈烈，其中可見一些2萬3千至2萬4千美元的價格，還包括內陸物流的成本，進而最後推升至更高的成本。