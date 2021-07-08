近日本土疫情有趨緩跡象，中央流行疫情指揮中心7日宣布新增39例本土，確診集中在雙北市各新增14例，桃園新增11例。但醫療粉專《美的好朋友》提醒，別因確診數字趨緩就輕忽疫情，還是有過半數確診者是在沒被隔離狀況下驗出，強調北北基桃共屬一日生活圈，只要一放鬆，疫情隨時可能再燒起來。

「為什麼我們會說疫情還不能輕忽？只看數字下降不太夠。」美的好朋友於臉書發文分析7日確診個案，「台北市+14，居家隔離驗出陽性6人；新北市+14，居家隔離驗出陽性5人；桃園市+11 ，居家隔離驗出陽性10人。」

粉專指出，確診者中有過半還是沒被隔離狀態被驗出，也就是說，這些人都還可能傳播給其他人。「北北基桃根本就是一日生活圈，只要一放鬆，隨時可以再燒起來。」

粉專認為，整體疫情雖然趨緩，「但大家還是不要高興太早啊⋯⋯」呼籲有疫苗能打的人就趕快去打，讓自己安全，家人也比較安心。