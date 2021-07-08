25歲大陸女星吳佳怡外型清純可人，深受知名編劇于正力捧，曾演出《鳳囚凰》、《九州縹緲錄》等多部電視劇，近日更在古裝劇《雲中誰寄錦書來》擔綱女主角，未來星途大有可為。然而吳佳怡近日就因為在殺青合影中，因為與男導演舉止過於親密，而受到網友議論，一旁男星的表情更是成為網友討論的亮點之一。

彷彿鄰家女孩般清新脫俗的吳佳怡，近日一段新戲《雲中誰寄錦書來》殺青影片，意外為她惹來了爭議。原來是因為她在拍攝殺青合照時，彷彿投懷送抱般，整個人往導演郭會中懷裡靠去，親密舉止讓不少網友直呼尷尬，紛紛留言「看看旁邊男演員鄙夷的斜視」、「導演沒老婆嗎？不怕人家老婆罵」、「娛樂圈的又一娛樂」。

吳佳怡殺青親密合影男導演，一旁男星表情很有戲。(取自微博)

不過也有不少粉絲忙著為吳佳怡喊冤，要大家別玷汙了女神清白，「這導演好像是她哥哥」、「之前看過一個文章，這好像是她哥」、「導演好像是她表哥」、「這是她哥哥呀，你們這些網友也真是的」，力證吳佳怡與導演只是單純的兄妹情。

吳佳怡與導演親密舉止惹爭議。(取自微博)

曾以微電影《起風了》拿下金海棠獎女配角的吳佳怡，畢業自中央戲劇學院表演系，因為受到于正力捧，一連在電視劇《天舞紀》、《哪吒降妖記》、《那江煙花那江雨》擔任女主角。對此她坦言因為不知道觀眾接受程度，所以拍每部戲都有壓力，但她也會去看網友評論，遇到批評或是罵聲，她亦不會動怒，因為「一些聲音會鞭策我，讓我更進步。」