儘管第一盤從5比0領先、浪費了5個盤末點而被對手連追3局，現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）還是沒有讓匈牙利選手福索維斯（Marton Fucsovics）上演爆冷戲碼，而是6比3、6比4、6比4直落三鎖定4強，生涯第10度殺盡溫布頓錦標賽男單4強。

這也是喬柯維奇生涯第41打進大滿貫男單準決賽，本季已經在澳網、法網奪冠的他，今年在四大公開賽目前戰績是19勝0敗完美紀錄，努力朝成為繼1969年澳洲名將拉沃（Rod Laver）之後，首位包辦單季四大公開賽冠軍的男子選手，周五（9日）4強賽將面對首度晉級到大滿貫準決賽的加拿大選手沙普瓦諾夫（Denis Shapovalov）。

為大會第10種子的沙普瓦諾夫，8強賽經過將近三個半小時五盤苦戰，以6比4、3比6、5比7、6比1、6比4力克第25種子、俄羅斯選手哈查諾夫（Karen Khachanov）。

大舞台重要賽事就要挑戰球王，沙普瓦諾夫表示：「喬帥是當今最棒的網球員，但我覺得任何事都有可能發生，各位屆時在記分板先看到的，是0比0這個比數，也代表現在說什麼都沒用。」