胡卡茲打敗兒時偶像費德勒，而且還是直落三。（美聯社）

為了溫布頓錦標賽，費德勒刻意提前在法網退賽調整，可惜生涯曾八度在全英網球俱樂部高舉冠軍獎盃的他，還是不敵歲月的殘酷，在2021溫布頓男單8強賽3比6、6比7（4）、0比6遭波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz）淘汰，其中第三盤「掛蛋」，是有「草地之王」美名的費爸，生涯第一次在他喜愛的草地大賽，以一局未得的狀況輸掉盤數。

當費德勒2003年第一次在溫布頓奪冠時，1997年出生的胡卡茲才6歲，如今卻成了繼2008年法國網球公開賽西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）之後，第一位能送費德勒「貝果」的選手，也打碎費爸以39歲又337天、成為網球公開化以來溫布頓最年長4強選手的美夢。

胡卡茲不過是網球四大賽有史以來第二位波蘭籍男單4強，他說：「這一勝對我而言超特別的。能在全英網球俱樂部中央球場出賽，對手費德勒更是生涯創造過許多特別紀錄的球星，我已經是美夢成真了。」

費德勒年紀較長，又在2020年動過兩次膝蓋手術，目前狀況確實不比過去全盛期，此役第一盤發生10次非受迫性失誤，不到半小時就被胡卡茲拿下一盤，加上第三盤一局未得輸掉，賽後記者會被問到會不會覺得這是自己最後一場溫布頓賽事，他回答：「我真的不知道。我需要重新組織自己，我對於職業生涯最後一年或是多打幾年的目標，就是再多打一場溫布頓。今年我做到了、也很開心，總是要等結束後坐下來好好談之後的事。」

「當然，我很樂意再拚一次溫布頓，但以我的年紀，無法預測賽場上會如何發展。」