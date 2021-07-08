原PO哭笑不得，表示燒餅變得好似泡過水，讓4000人笑翻。(圖／爆怨2公社)

有時發音引起的誤會，都讓人哭笑不得。一名網友到中式早餐店點燒餅加煎餃，但老闆卻抱著懷疑眼神狂問「你確定」，讓他相當納悶，一拿到成品後原PO哭笑不得，秒懂怎麼回事，也讓4000人笑翻。

原PO在臉書《爆怨2公社》PO出照片，他描述過程，表示自己到中式早餐店外帶早餐，跟老闆點了一份燒餅加5個煎餃，但老闆卻露出懷疑的眼神，不斷跟他確認「你確定嗎」，原PO則不疑有它：「對，謝謝，還要加甜辣醬，別太鹹」，老闆便不再追問。

原PO買完早餐回家後，一打開袋子才發現，煎餃全部被包在燒餅裡，這才明白原來是老闆聽成「燒餅夾煎餃」，剛剛才會不斷跟他確認，讓他哭笑不得，還分享口感：「有如泡過水的燒餅，變得濕濕爛爛的...」。

不少網友看到文章也大笑：「老闆內心OS：我不懂現在年輕人都在想啥」、「老闆聽到懷疑人生，下班後也包來吃：難道是最新流行？」、「一切都真相大白了」、「難怪這麼簡單的點單，老闆還要多次確認」、「根本推銷文，看得我也想試試了」、「老闆也是很厲害，當場客製化」、「會不會明天就變新菜單」、「老闆表示不會通靈」。