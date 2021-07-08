台灣友邦海地總統摩依士（Jovenal Moise）今天遇刺身亡。海地駐美大使艾德蒙表示，第一夫人瑪婷（Martine Moise）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。

摩依士是在今天凌晨於自宅遇刺身亡，他的妻子瑪婷也受重傷。接管國家的臨時總理喬塞德（Claude Joseph）於事發數小時後宣布，全國進入戒嚴狀態。

艾德蒙（Bocchit Edmond）告訴記者：「她（瑪婷）情況穩定，但狀況危急。現正努力將她送往邁阿密接受治療。」

另外，艾德蒙也表示，殺害摩依士的殺手們是「職業」傭兵，這些殺手裝扮成美國幹員，可能已經離開海地。

美國媒體報導，行凶者自稱是美國緝毒局（DEA）人員執行任務。其中一人以美國腔英語透過擴音器喊話說：「這是緝毒局的行動，大家讓開。大家退後，讓開。」

對此，艾德蒙駁斥：「他們絕不是緝毒局人員。」他指出：「這是場精心策劃的攻擊，那些人是專業人士。我們有影像，我們相信那些人是傭兵。」