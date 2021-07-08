年銷量飆破百萬包的「福味手工麻花捲」堪稱是屏東小琉球的霸主，但有甫離職的姊妹花員工含淚控訴，業者接獲大單時，總是強迫員工加班，常常每天工時逾12小時，甚至1個月上班300個小時，完全無視《勞基法》；更扯的是，業者不但延遲發薪，還會少給加班費，日前4名離職員一怒之下告上屏東勞動暨青年發展處，展開一場勞工權益保衛戰。

每年登島旅遊人次破百萬的屏東小琉球林立麻花捲店，其中「福味手工麻花捲」（福味）由人稱「蔡媽媽」的蔡林牡丹一手創立，起初只是5、6個地方媽媽，隱身在民宅內的小型工作室揉麵團、油炸和包裝麻花捲，且僅在家庭店鋪販售，成功打出「酥脆不過硬、香甜不過膩」的好口碑。

生意越來越好後，福味6年前以資本額9百萬元創立「福味企業有限公司」，去年初更跨海到屏東縣東港鎮，承租廠房擴充生產線，目前共有黑糖、芥末、胡椒等十三種麻花捲口味，並打入家樂福、大潤發、全聯等實體通路及各大電商網路平台，進而發展成年銷量破百萬包的規模，堪稱小琉球麻花捲霸主。美食電視節目《食尚玩家》還曾造訪拍攝製作過程。

然而，福味東港鎮工廠的姊妹花包裝員小芳（化名）和小美（化名）卻出面指控，由於訂單滿載，加班趕工的情形日益頻繁，今年1月小芳出勤總時數263小時、小美則是高達300小時，福味卻未對員工心存感激，不但延遲發薪、未依規定給付加班費，還拒給薪資單；向上反映後，主管卻依然故我，實在令人心寒。

小芳與小美出面控訴，福味員工受困於惡性超時工作的深淵，小芳甚至因趕工憋尿，導致尿道感染。（圖／宋岱融攝）

屏東縣政府勞動暨青年發展處指出，根據《勞基法》規定，員工若有延長工時，雇主就應支付加班費，當日加班時數也應該依程度加乘給薪；若未依約定日期給薪，一經查證屬實，雇主將會面臨2萬元至100萬元的罰鍰。

針對指控，福味麻花捲負責人蔡林牡丹的女兒反控離職員工「陳述不實」，她指出，公司從去年十一月開始就改為月薪制，以月薪二萬四千元計算，今年一月份的薪資等於「超發」給員工一萬多元。公司皆遵守勞基法規定，與員工的糾紛透過律師處理中，近期將召開協調會，不願意再多說。至於一月份超時加班趕工部分，她則回應，不需要跟你解釋。

另外，離職員工控訴她經營網拍，把員工當家奴的行為，她回應，確實有在經營網拍，都有專人在負責。記者追問「未曾請麻花捲員工代寄嗎？」她則停頓數秒後回應，沒有這件事情，「不需要好嗎。」

福味生意愈做愈大，去年初在屏東縣東港鎮承租廠房，拓展生產線，廠房堆滿上百箱成品等待配送。（圖／宋岱融攝）

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