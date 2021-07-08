「福味手工麻花捲」從隱民宅內的小型工作室成功轉型，創立福味企業有限公司、遷廠、擴大生產線，以部分機械化取代人工增加產量，有了年銷百萬包亮眼成績，但其一步步壯大的規模卻是壓榨員工而來，本刊接獲離職員工小芳、小美姊妹花控訴，她們曾連續10天沒休息，單月出勤263小時而憋出尿道炎，甚至加班費還短少1萬多元。

27歲的姊姊小芳舉例，福味在今年農曆年前接到一筆大單，得在1個月內趕出40萬包麻花捲，「我們正常的工作時間是上午8點到下午5點，但當時為了趕貨，幾乎每天都工作12小時以上，我因為趕工沒時間上廁所，有天下腹劇烈疼痛，想要早退去看醫生，上頭卻跟我說『妳這樣會害我沒辦法趕船回小琉球』，我怕丟了工作，不敢多吭一聲。」

「我1月份就看了2次的醫生，都被診斷出尿道發炎，其中一次就診日期是1月11日，我當天拚了命工作13個小時，一直忍著腹痛，晚上9點下班後直奔急診！」小芳無奈地說。

根據小芳、小美的1月份打卡紀錄表，福味的員工確實很操。小芳因為身體不適，一共休了7天，另有10天連續上班未休假，且工時都逾12小時，該月工時總計263個小時；小美的出勤紀錄更是「慘烈」，她連續工作半個月都沒有休假，每天工時一樣超過12個小時，該月工時總計高達300個小時。也就是說，小芳扣除正常班和加班，已經「超時」工作約45小時，小美更高達約64小時。

如此拚了命加班的姊妹倆，工資卻大縮水！小芳的一月份薪水僅領到4萬3千多元，小美則領到4萬9千多元，兩人都覺得不可思議「怎麼會這麼少？」本刊記者拿著她們的打卡出勤表，前往屏東縣政府勞動暨青年發展處詢問，經過計算後，小芳應該實領5萬4千多元，小美則為6萬4千多元，意即兩人各有1萬多元的加班費「憑空消失」。

根據打卡紀錄，可以看到小美竟然連續15天上班沒休假，且每天工時都超過12小時。（圖／讀者提供）

「過年前收到薪水的那天，真的讓我氣到痛哭！」25歲的妹妹小美說，福味原本公告2月5日為發薪日，卻直到9日才入薪，而且只給2萬元，「當時再過兩天就是除夕，真的不知道要拿什麼發紅包給長輩？詢問公司後竟得到『薪水來不及算，過年後再發』的答案，當下真的覺得世界崩塌了！」

小芳指出，應徵時公司告知月薪2萬4千元、休假照勞基法，但後來竟變成「月薪、時薪隨便公司算。」她們也不敢有任何意見。

屏東縣政府勞動暨青年發展處指出，根據《勞基法》規定，員工若有延長工時，雇主就應支付加班費，當日加班時數也應該依程度加乘給薪；若未依約定日期給薪，一經查證屬實，雇主將會面臨二萬元至一百萬元的罰鍰。

因無法再隱忍公司的不合理對待，小芳與小美離職後暫到外公的蓮霧園幫忙。（圖／宋岱融攝）

針對指控，福味麻花捲負責人蔡林牡丹的女兒反控離職員工「陳述不實」，她指出，公司從去年十一月開始就改為月薪制，以月薪二萬四千元計算，今年一月份的薪資等於「超發」給員工一萬多元。公司皆遵守勞基法規定，與員工的糾紛透過律師處理中，近期將召開協調會，不願意再多說。至於一月份超時加班趕工部分，她則回應，不需要跟你解釋。

另外，離職員工控訴她經營網拍，把員工當家奴的行為，她回應，確實有在經營網拍，都有專人在負責。記者追問「未曾請麻花捲員工代寄嗎？」她則停頓數秒後回應，沒有這件事情，「不需要好嗎。」

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