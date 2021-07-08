小琉球知名的伴手禮「福味手工麻花捲」，近日卻遭到離職員工小芳及小美姊妹花控訴不僅胡算工資，只會逼著員工惡性超時加班趕產量，品管卻不太要求，有顧客拍照向公司反映吃到「手套麻花捲」、「髮絲麻花捲」，讓人食慾全無。

小芳指出，福味在今年農曆年前接到一筆大單，得在1個月內趕出40萬包麻花捲，「我們在包裝區的正常工作時間是上午8點到下午5點，但當時為了趕貨，幾乎每天都工作12小時以上」。由於訂單爆量，大家一直趕工，說好了中午休息1小時的時間，常常午飯時間不到20分鐘又被趕著上工。

根據小芳、小美的1月份打卡紀錄表，福味的員工確實很操。小芳因為身體不適，一共休了7天，另有10天連續上班未休假，且工時都逾12小時，該月工時總計263個小時；小美的出勤紀錄更是「慘烈」，她連續工作半個月都沒有休假，每天工時一樣超過12個小時，該月工時總計高達300個小時。

麻花捲內不只殘留手套，也有消費者反映吃到頭髮（紅圈處）。（圖／讀者提供）

瘋狂趕工的狀況下，連品管也無法照顧，檢視顧客寄來的「證物」照片，麻花捲包裝袋底部，確實出現粉紅色乳膠手套的碎片，有福味員工證實，那的確是生產線使用的手套殘片；另一張照片則是一名消費者用免洗筷，從麻花捲包裝中夾出一根長約十多公分、轉了好幾個彎的黑色長髮，實在令人食慾全無。

針對指控，福味麻花捲負責人蔡林牡丹的女兒反控離職員工「陳述不實」，她指出，公司從去年十一月開始就改為月薪制，以月薪二萬四千元計算，今年一月份的薪資等於「超發」給員工一萬多元。公司皆遵守勞基法規定，與員工的糾紛透過律師處理中，近期將召開協調會，不願意再多說。至於一月份超時加班趕工部分，她則回應，不需要跟你解釋。

另外，離職員工控訴她經營網拍，把員工當家奴的行為，她回應，確實有在經營網拍，都有專人在負責。記者追問「未曾請麻花捲員工代寄嗎？」她則停頓數秒後回應，沒有這件事情，「不需要好嗎。」

小琉球的麻花捲產業，是靠著地方媽媽窩在民宅內製作麻花捲，一步步壯大，現卻成為血汗行業。圖為示意圖。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導