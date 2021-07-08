「福味手工麻花捲」起源於屏東小琉球，由人稱「蔡媽媽」的蔡林牡丹一手創立，從家庭小舖販售，如今卻能順利搶進量販店龍頭的架上，連各大電商平台都買的到，員工指出靠的就是老闆女兒成功打出的通路。本刊接獲爆料指出，福味老闆女兒靠著電商能力經營化妝品網拍生意，但卻離譜要求麻花捲工廠員工下班要幫忙出貨，痛訴「被當家奴」。

福味目前共有黑糖、芥末、胡椒等十三種麻花捲口味，並打入家樂福、大潤發、全聯等實體通路及7-11、PC Home各大電商網路平台都買的到，年銷量破百萬包。

福味的麻花捲遠近馳名，美食節目《食尚玩家》曾訪問創辦人蔡林牡丹，並拍攝麻花捲製作過程。（圖／擷取自youtube）

本刊接獲離職員工小芳、小美姊妹花控訴，福味老闆的女兒在經營化妝品網拍生意，必須透過超商寄貨，她竟要麻花捲工廠員工下班後「無酬代寄」，簡直是把員工當成家奴般使喚；一位離職員工小陳也出面證實，「我原以為就只是幫一個忙，但久了之後竟變成義務，真的無法接受。」

小芳和小美受不了血汗工廠的荼毒，前陣子已經離職，並為了支付租屋及日常開銷，暫時到外公的蓮霧園幫忙。兩人和其他兩位同事，日前已向勞動暨青年發展處申請勞資協調，並依《勞基法》第十四條「雇主不依勞動契約給付工作報酬，勞工得不經預告終止契約」的規定，寄出存證信函給福味。

針對指控，福味麻花捲負責人蔡林牡丹的女兒反控離職員工「陳述不實」，她指出，公司從去年十一月開始就改為月薪制，以月薪二萬四千元計算，今年一月份的薪資等於「超發」給員工一萬多元。公司皆遵守勞基法規定，與員工的糾紛透過律師處理中，近期將召開協調會，不願意再多說。至於一月份超時加班趕工部分，她則回應，不需要跟你解釋。

另外，離職員工控訴她經營網拍，把員工當家奴的行為，她回應，確實有在經營網拍，都有專人在負責。記者追問「未曾請麻花捲員工代寄嗎？」她則停頓數秒後回應，沒有這件事情，「不需要好嗎。」

有顧客曾經反映，麻花捲包裝袋底部出現粉紅色乳膠手套殘片（紅圈處）。（圖／讀者提供）

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