人稱「香港女王」的張女，15年前嫁給有過婚姻的「能源航運公司」前董事長程正平，程正平與前妻所生的3個小孩，認為張女是介入父母親婚姻的第三者，且覬覦父親的航運事業，雙方芥蒂頗深。2016年間，程正平因病過世前雖立下遺囑，分配高達20億元的財產，無奈還是擺不平家務事，甚至爆出「偽造簽名」、「私換董座」等風波，雙方纏鬥至今；張女日前怒告3名子女違反《公司法》，並提出遺產分割訴訟。

張女向本刊記者透露，程正平過世前，委託律師田振慶立下遺囑，根據遺囑內容，3個子女繼承能源航運的360萬股、美國加州一塊2百英畝的土地、香港一家公司部分持股等等，二女兒程棌秴則另可繼承美國加州一棟別墅的產權，總計3名子女可分到市值約13億元的遺產。

張女則能分到台北市信義路三段一棟房產的產權，但必須負擔剩餘房貸、大陸上海與台中市北屯區各一處不動產，以及程正平的兆豐銀行名下存款，市值共約6、7億元。

結果程正平的長女程藍瑩竟為了不想讓張女分得遺產，2017年9月異想天開的持偽造張女簽名的「配偶拋棄繼承書」，向美國法院表示張女已拋棄繼承程正平所有在美國的遺產，美國法院發函向張女確認「是否拋棄繼承」，才讓程藍瑩偽造簽名一事曝光。

張女感嘆，如果程藍瑩不要惹出偽造簽名這件事，遺產早就分配完了，現在卡了五年多，變成兩敗俱傷，但她念在與先生的情份上，並不打算去美國追究程藍瑩偽造文書的罪嫌，只希望繼承一事能儘早落幕。

田振慶律師交出正本遺囑給程家三姐弟後，為彌補過錯，特地寫聲明書表示，遺囑的影印本與正本效力相符，此聲明書還到台北地院公證。（圖／王永泰攝）

面對指控，程藍瑩表示家裡長輩有交代家醜不可外揚，跟張女都是私事「沒什麼好說的」，強調他們只是個平凡的小康家庭，沒必要鬧這麼大，而對被控在美涉嫌偽造文書一事，她澄清只是張女的一面之詞。至於程家跟張女的官司進程？她則說不清楚，只希望回歸平靜。

本刊記者兩度致電律師田振慶，都轉進語音信箱，且透過簡訊詢問、聯絡鼎力律師事務所代為轉達相關問題，至截稿前都未獲得回應。

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