有「香港女王」稱號的張女，在業界名氣不小，擅長投資古董及房地產。15年前嫁給有過婚姻的「能源航運公司」前董事長程正平，但程正平與前妻所生的3名子女認為張女是介入父母親婚姻的第三者，且覬覦父親的航運事業，雙方芥蒂頗深。

雖然程正平生前立下遺囑清楚載明，高達20億元的財產如何分配給3名子女及張女，無奈還是爆出「偽造簽名」、「私換董座」等風波，除了遺產分配出現問題，能源航運在公司經營上也爆發爭議。2016年12月30日，就在程正平屍骨未寒、張女還是能源航運監察人時，能源航運召開董事會，但卻只有程藍瑩、程棌秴及程大智3姊弟出席、其他董事或股東、以及張女全都未接獲開會通知，結果會中推選程棌秴為能源航運新任董座。

2017年11月程家3姊弟又召開董事會，竟決議讓程藍瑩、程棌秴兩人可領取高達9千萬元的退職金。但此案卻被台北地院在2020年4月判定無效，法院並選任律師朱健興擔任能源航運的臨時管理人。因為依據《公司法》規定「董事會不為或不能行使職權，致公司有受損害之虞時，法院因利害關係人或檢察官之聲請，得選任一人以上之臨時管理人，代行董事長及董事會之職權。」

為了遺產分配及公司經營問題，張女曾於2019年控告程家2姐妹背信、侵占、妨害名譽等罪，但均以不起訴結案；之後張女去年再對3姐弟提告違反公司法及遺產分割訴訟，仍待審理中。

張女嫁給程正平後，可說陷入「內憂外患」，她和禮客（Leeco）集團董事長翁素蕙、榮總醫師沈秉輝合作，豪砸2億元在台北市東區打造結合整型、牙科的醫學中心，開幕當日除找來藝人代言，並誇下豪語「4年內要成為上市公司」，豈料1年多就驚傳易主，3個合夥人還對簿公堂。

面對指控，程藍瑩表示家裡長輩有交代家醜不可外揚，跟張女都是私事「沒什麼好說的」，強調他們只是個平凡的小康家庭，沒必要鬧這麼大，而對被控在美涉嫌偽造文書一事，她澄清只是張女的一面之詞。至於程家跟張女的官司進程？她則說不清楚，只希望回歸平靜。

本刊記者兩度致電負責執行程正平遺囑的律師田振慶，都轉進語音信箱，且透過簡訊詢問、聯絡鼎力律師事務所代為轉達相關問題，至截稿前都未獲得回應。

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